Verstappen dedo-duro e Piastri fora da festa: as frases do GP do Bahrein

O Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 teve Oscar Piastri como vencedor. O australiano liderou de ponta a ponta com tranquilidade e acabou com a seca de 21 anos da McLaren sem vitórias no circuito de Sakhir, mas já avisou que não participará da festa da equipe.

Outro ponto marcante foi Max Verstappen dedurando Lando Norris, que largou de posição errada no grid. Abaixo você confere essas e outras histórias do GP do Bahrein.

Aqui é trabalho

Piastri conquistou uma bela vitória e fez história pela McLaren, mas já avisou que focará no trabalho e não cairá na gandaia.

Não vou participar, porque tenho que correr de novo na semana que vem. Mas foi um ótimo fim de semana e um ótimo lugar para vencer. Então tenho certeza que a equipe vai aproveitar como deveria.

Dedo-duro

Lando Norris largou super bem, mas teve um incidente notado pelos comissários da prova e também por Max Verstappen, que fez questão de dedurar o adversário pelo rádio.

Norris está muito fora do seu grid.

Verstappen

Por estar mal posicionado na própria grelha antes da largada, Norris tomou uma punição de cinco segundos. Mesmo assim, acabou em terceiro lugar e quase chegou em segundo.

Desafios

Além de tomar a punição inicial, Norris viu mais erros durante sua corrida de domingo.

Uma corrida difícil. Cometi muitos erros nas ultrapassagens e fiquei fora de posição. Uma corrida confusa da minha parte e fiquei decepcionado por não conseguir uma dobradinha para a McLaren.

Todo o tipo de falhas

George Russell teve problemas eletrônicos em seu carro, abriu o DRS sem querer e quase perdeu a vice-liderança para Lando Norris no fim.