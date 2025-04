'Futebol de verdade'? Kings League move fãs com Neymar, fim do 0 a 0 e mais

Criada por Piqué na Europa, a Kings League virou febre também no Brasil: o país, campeão mundial na categoria, ganhou uma liga para chamar de sua e, com Kaká na presidência, conta com o empurrãozinho de astros (e regras criativas) para cativar o fã do futebol tradicional.

Como funciona?

A Kings League Brazil é uma espécie de campeonato de futebol society. A 1ª edição da competição, ainda em disputa, teve início em março, e os jogos ocorrem em Guarulhos (SP).

Dez times disputam o torneio — e vários deles envolvem celebridades. Neymar, por exemplo, divide a presidência da Furia com seu "parça" Cris Guedes, enquanto a cantora Ludmilla é mandatária do Real Elite. Os influenciadores Gaules e Nobru também comandam equipes. Por fim, Luva de Pedreiro, Toguro e o ex-meia Zé Roberto são outras figuras constantes.

Neymar e seu "parça" Cris Guedes são presidentes da Furia na Kings League Brazil Imagem: Reprodução/YouTube

As partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos, mas há uma série de eventos embutidos no período de bola rolando no gramado preto.

O começo de um duelo, por exemplo, tem apenas quatro jogadores em campo (dois goleiros e dois jogadores de linha), com a bola sendo arremessada de uma estrutura fixada no topo da arena.

A cada minuto, um atleta de cada equipe entra no gramado até o limite de 7 contra 7 ser atingido. A partir daí, o embate é disputado "normalmente".

No minuto 18, o confronto é interrompido para um dado gigante ser lançado e definir a quantidade de atletas em campo até o intervalo.

A metade final do jogo também começa com a bola vindo do alto e traz as famosas "armas secretas", que são cartas sorteadas previamente pelos técnicos. São elas: pênalti (cobrança tradicional), pênalti shootout (cobrança iniciada do meio de campo), suspensão (deixar um jogador adversário quatro minutos fora), gol em dobro (por quatro minutos), jogador estrela (chance de um atleta ser acionado) e coringa (qualquer uma das anteriores ou até tirar uma carta do adversário).

O botão verde aciona um dos "bônus", enquanto o vermelho ativa o "pênalti do presidente" — o momento é um dos mais aguardados pelos torcedores, já que os "dirigentes" descem das cabines e cobram uma penalidade. Ludmilla já tentou, e há expectativa, por exemplo, para que Neymar execute uma cobrança pela Furia nas próximas rodadas.

Os últimos dois minutos de um jogo reservam nova emoção com a presença de mais uma curiosidade: se o placar estiver empatado, uma bola dourada é lançada, e quem fizer um gol vence. Já em caso de vitória parcial de uma equipe, a bola vermelha aparece, e todos os gols valem o dobro.

Não tem 0 a 0

Se uma partida não sair do zero após os 40 minutos de tempo normal, a decisão fica para uma série de shootouts. O funcionamento é parecido com o do futebol tradicional, com cobranças alternadas.

Neste caso, a pontuação foge do padrão tradicional de três pontos para vitória: quem ganhar no shootout leva dois pontos, e o perdedor fica com um. O único risco de um time "zerar" é, portanto, se acabar derrotado no tempo normal.

Ao final das nove rodadas, o líder se garante na semifinal, enquanto as equipes que fecharam a fase entre 2° e 7° lugar fazem um playoff nas quartas.

Futebol de verdade?

A 3ª rodada da Kings League, disputada na segunda-feira passada, reuniu mais de 500 mil espectadores somente em canais do YouTube — há também transmissões espalhadas na Twitch.

O ponto alto da noite foi o duelo entre Furia x Nyvelados, times de Neymar e da streamer Nyvi Estephan, que fechou a rodada. Melhor para o elenco do atacante, que cravou 5 a 0 e garantiu a liderança da tabela.

O confronto empolgou o narrador Ulisses Costa, que classificou o torneio como "futebol de verdade". Ele atua como locutor da Furia.

Que competição é a Kings League. A cada jogo, vocês conquistam mais meu coração. Isso aqui que é futebol de verdade. Parabéns a todos da organização, a Kings League está demais -- e desculpa pela Furia, viu? É uma coisa legal, que não acaba 0 a 0 nunca. Estou aprendendo ainda e é muito legal estar aqui.

Ulisses Costa, ao canal da Kings League

Ulisses Costa, narrador da Band, fala após jogo da Kings League Brazil Imagem: Reprodução/YouTube

Veja jogos da 4ª rodada