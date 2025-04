Estrelas ficam perto de retorno, e pressão em Zubeldía pode aumentar

As principais estrelas do São Paulo, Lucas Moura e Oscar, estão próximas de retornar aos gramados.

O que aconteceu

Os jogadores podem estar à disposição já no próximo fim de semana. Pelo menos é o que projeta Maximiliano Cuberas, auxiliar do técnico Zubeldía.

Lucas Moura é desfalque há mais de um mês. O jogador trata um desconforto no joelho desde a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 com polêmicas de arbitragem.

Já Oscar lesionou o posterior da coxa esquerda há cerca de duas semanas. A contusão aconteceu na estreia da Libertadores — vitória sobre o Talleres por 1 a 0, na Argentina.

Não queremos apressar nenhuma evolução, porque não nos serve de nada que [o lesionado] esteja no próximo jogo, por necessidade de resultados, e perdê-lo outra vez por uma lesão. Então, vão em tempos normais. Cremos, pelo que nos diz o corpo médico, que no fim de semana, dias a mais ou a menos, já estarão à disposição do Luiz, Lucas e provavelmente o Oscar. Esperamos que seja assim.

Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo, em coletiva

Zubeldía e o auxiliar técnico Maxi Cuberas em jogo do São Paulo Imagem: Rubens Chiri/SPFC

A equipe tricolor lida com seis desfalques no time titular, e Maxi afirmou que essas ausências geraram dificuldades, inclusive no empate de ontem com o Cruzeiro por 1 a 1. Por isso, os 'reforços' que estão no departamento médico são muito aguardados pela comissão técnica.

Porém, Cuberas colocou boa parcela de culpa do empate 'na conta' das baixas, tentando minimizar a pressão sobre a comissão após três empates seguidos no Brasileirão.

Com o retorno dos jogadores lesionados, a paciência da torcida são-paulina deve ser ainda menor. Vale ressaltar que o elenco Tricolor saiu vaiado de campo nas duas últimas partidas em que empatou em casa.

Não podemos prometer outra coisa que não seja trabalhar, confiar no grupo, tentar recuperar esses seis jogadores. Titulares importantes, de nível, de patente. Então, é tratar de recuperá-los o mais rápido possível e continuar crescendo como equipe para conseguir os três pontos. Na Copa seguimos, seguimos bem, quer dizer, ganhamos uma partida, a outra empatamos, aí temos tempo para focar no próximo jogo, que será no Rio [contra o Botafogo].

Maxi Cuberas

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira contra o Botafogo, pela 4ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.