Carol Meligeni perde para italiana e é vice-campeã do ITF W35 de São Paulo

A paulista Carolina Meligeni Alves, 287ª do mundo, se sagrou vice-campeã do ITF W35 de São Paulo neste domingo, no no Clube de Campo de São Paulo. A brasileira perdeu para a italiana Miriana Tona, 503ª, por 7/5 6/4.

"Jogar no Brasil, em casa, com torcida, com família perto, é sempre muito especial. Estou muito feliz em ter feito uma final aqui. Foi uma semana com condições difíceis, mas a organização sempre foi muito solícita. Foi uma boa semana aqui, em que fui melhorando o meu nível e lutando por importantes", disse Carol.

O título foi o maior da carreira da italiana e seu segundo, já que antes havia vencido o W15 de Piracicaba, em 2021.

"Amo jogar no Brasil. Fiz uma grande semana aqui e divido esse título com a minha equipe e minha família", celebrou Tona.

Nas duplas, a catarinense Carolina Bohrer Martins e a norte-americana Lilian Poling ficaram com o vice-campeonato ao serem derrotadas pela polonesa Anna Hertel e a búlgara Gergana Topalova, por 5/7 6/1 10-6.

"Foi um bom jogo hoje. Tivemos chances de ganhar, mas não deu e vamos jogar juntas novamente em Leme. Quem sabe não vem outra final por aí", afirmou Carolina.