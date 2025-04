Neymar reforça turismo e camisas da seleção no Maracanã: 'Queremos vê-lo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Maracanã já é um dos principais destinos turísticos no Rio. Mas a presença de Neymar foi um ingrediente a mais para reforçar essa característica.

O retorno do craque após mais de um mês afastado calhou de ser em um lugar no qual os estrangeiros já querem ir normalmente. A coincidência fez com que a camisa da seleção brasileira aparecesse com frequência. Em alguns casos, até com o nome do camisa 10 do Santos nas costas.

O UOL conversou com visitantes que fizeram referência a quem estava em campo — e não só a craques do passado, como Ronaldo, Ronaldinho e Kaká, mencionados nas camisas do Brasil que apareceram no setor Oeste do estádio ontem.

O boliviano Stephen de Castro mora em Santa Cruz de La Sierra e está há cinco dias no Rio. O Maracanã entrou na rota dele, da mulher e do filho na noite de domingo.

"Somos uma família com cultura de futebol. Aproveitamos que jogava o Fluminense contra o Santos, obviamente por Neymar, quisemos vir. E também para conhecer o estádio. Viemos com uniforme, com Brasil e com o nome do Neymar, porque ele é um grande jogador. Queremos vê-lo", contou Stephen, depois de comprar uma pipoca no intervalo.

O boliviano Stephen de Castro com a família no Maracanã em dia de jogo de Neymar Imagem: Igor Siqueira/UOL

Assistir a um jogo de Neymar de perto foi um privilégio que ele quis dar ao filho, embora reconheça que o auge do 10 já passou.

"Eu o vi em um momento na Bolívia, jogando pela seleção. Faz tempo. E com meu filho, queria cumprir o sonho, o desejo de jogar. É um bonito desejo para muitos ver o nível de futebol que ele tem. Apesar de que já teve seus anos lá em cima. Ele tem boas características para que as pessoas possam vir ao estádio", completou Stephen.

'Sempre será um astro'

Ryan Dimitrov é um búlgaro que mora em Londres e joga futebol amador aos domingos na Inglaterra. Ele se hospedou no mesmo hotel que a delegação do Santos, em Copacabana. Viu o frisson que estava lá antes da partida e também o ambiente in loco com Neymar em ação. Foi mais um a usar a camisa 10 do Brasil no jogo do Fluminense.

Turistas da Inglaterra com a camisa da seleção e o nome de Neymar nas costas Imagem: Igor Siqueira/UOL

"O estádio é muito famoso. A atmosfera é maravilhosa. Eu escolhi a camisa porque eu gosto de Neymar. Estou vindo ao Brasil pela primeira vez. Ele vai entrar no segundo tempo. Talvez faça um gol ou não. Mas a gente sabe que ele é um bom jogador. Vai deixar o jogo mais interessante", disse Ryan, que é torcedor do Manchester United e deu mais um motivo para admirar Neymar:

"Todos podemos concordar que ele está perto do fim da carreira. Eu não acho que ele pode ir além do que já fez no Barcelona. Mas sempre será um astro".

As férias dos namorados Illary Villarreal e Dilany Chacón também envolveu o Maracanã em dia de Neymar. Os dois vieram da Costa Rica. Ele recorreu a uma camisa com o nome de Ronaldo. Ela, com Neymar.

"Estamos de férias aqui. E Neymar me encanta. É a primeira vez que eu venho ao Brasil. Ele é muito lindo! Ele (meu namorado) sabe, está de acordo!", brincou Dilany.

Illary foi mais sucinto e não entrou na disputa por preferências estéticas: "Queremos que ele se recupere!"

Illary Villarreal e Dilany Chacón, turistas da Costa Rica no Maracanã para ver Neymar Imagem: Igor Siqueira/UOL

Vai virar tendência?

O UOL encontrou até um argentino com camisa 10 do Brasil. Mas ele não quis dar entrevista. Teve brasileiro torcedor do Flamengo que também admitiu fora das câmeras que só tinha ido ao jogo por causa de Neymar. Mas nem em foto o sujeito quis sair.

Foi o primeiro jogo de Neymar no Brasileirão. E o Maracanã pode ter inaugurado uma tendência: pessoas que irão aos jogos neste campeonato só para ver o craque em ação.

Neymar jogou o segundo tempo inteiro, mas o Santos perdeu por 1 a 0. Com o craque em campo, pelo menos os fãs (brasileiros e estrangeiros) não perderam a viagem.