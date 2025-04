Caixinha dá tiro no próprio pé, mas deve ganhar nova chance no Santos

O técnico Pedro Caixinha está muito pressionado, mas deve ganhar mais uma chance no comando do Santos.

O que aconteceu

A tendência é que Caixinha esteja à frente do Santos contra o Atlético-MG, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria está irritada, mas entende que há pouco tempo para mudança antes do jogo do Galo e não quer um interino na área técnica.

Nesse meio-tempo, o Peixe deve fazer algumas sondagens no mercado para entender a situação de alguns treinadores.

Quatro nomes agradam: Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Luis Castro e Tite. O Santos deve buscar um desses profissionais se optar pela saída de Pedro Caixinha.

A pressão subiu após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O Santos tem um ponto em três rodadas do Brasileirão.

Tiro no pé

Caixinha preparou mudanças controversas durante a semana. Essas trocas não surtiram efeito.

O técnico optou por tirar dois jogadores da base: JP Chermont e Gabriel Bontempo. A equipe foi a campo sem nenhum Menino da Vila no time titular.

Além da falta de espaço para os garotos, pesa contra Caixinha a postura santista na derrota no Maracanã. Nem Neymar destravou o Peixe.

O Santos não se impôs em momento algum e correu atrás do Fluminense o tempo todo. O gol do Tricolor saiu com Samuel Xavier no último minuto e, na visão de Caixinha, foi merecido.

O treinador português promete uma equipe protagonista, porém, na prática, isso não ocorre. O CEO Pedro Martins escolheu Pedro Caixinha por entender que ele seria capaz de promover um Santos ofensivo.

Pedro Martins quer a permanência de Caixinha, mas o presidente Marcelo Teixeira vê a pressão aumentar cada vez mais por uma troca.