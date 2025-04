Pedro não entra em vitória do Fla e é preparado para jogo contra Juventude

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após retornar aos gramados depois de sete meses se recuperando de uma grave lesão, Pedro não foi utilizado na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Grêmio, ontem, em Porto Alegre (RS), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

A não utilização do atacante foi uma opção técnica de Filipe Luís. O treinador fez uma leitura de que o jogo não estava propício para explorar as características do camisa 9.

Hoje ele está disponível. Claro que não está disponível para começar ainda. No segundo tempo, eu acreditava que a gente tinha espaço para contra-atacar e não conseguíamos mais pressionar o Grêmio, era momento de ataque ao espaço. Optei pelo Juninho. Mas o Pedro está, sim, disponível para ter minutos de forma crescente nos próximos jogos.

Filipe Luís

O Flamengo projeta um aproveitamento de Pedro na partida contra o Juventude, nesta quarta, no Maracanã. A ideia é que o artilheiro tenha uma minutagem maior do que a que teve contra o Central Córdoba (ARG), pela Libertadores, quando teve 16 minutos entrando no segundo tempo.

Eu trabalho pensando em fazer o que é melhor para a equipe, não penso em sentimento, ego, nada disso. Aí durmo mais fácil, como estou fazendo com o que acho que é o melhor para a equipe. Eu vou errar, não tenho dúvida que vou errar, os jogadores também vão errar. Mas meu coração dorme em paz, e eles entendem bem isso. Acredito que daqui até o final do ano a única mensagem que tenho para meus jogadores é que vou precisar de todos eles. A gente já viu isso no Carioca, todos jogaram. São muitos jogos, isso é o elenco qualificado que o Flamengo tem para poder disputar.

Filipe Luís

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 4 de setembro de 2024, durante treino da seleção brasileira. Sua última partida pelo Rubro-Negro antes do retorno havia sido três dias antes, na derrota para o Corinthians por 2 a 1, onde fez um gol.

Após passar por cirurgia, o atacante enfrentou um longo e doloroso processo de recuperação. Sua volta, porém, aconteceu antes do previsto, em sete meses, uma vez que o prazo para estes casos, em média, é de nove meses.