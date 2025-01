Flamengo entra em campo no fechamento da primeira fase da Copinha para evitar vexame da queda

A Copa São Paulo de Futebol Júnior passa rápido, e neste sábado já será disputado o último dia de jogos da primeira fase do maior e mais importante campeonato de base do Brasil. No fechamento da terceira rodada, Flamengo, Grêmio e Fortaleza são destaques, com os cariocas enfrentando sérios riscos de serem eliminados ainda na fase de grupos.

Com apenas 10 partidas no sábado de Copinha, o Grêmio será destaque na hora do almoço. Já garantido na próxima fase e buscando uma conquista inédita, o clube gaúcho venceu seus dois primeiros confrontos do Grupo 21, em Guaratinguetá. Enfrentando o Atlético Guaratinguetá, o líder da chave buscará manter os 100% de aproveitamento e carimbar a vaga no mata-mata na ponta do grupo.

Às 16h30, Fortaleza e Ituano travam uma batalha de equipes conhecidas no cenário nacional, na qual o resultado final interessa a ambos os lados. No Grupo 25, em Santana de Parnaíba, os times chegam com campanhas idênticas, sendo um empate e uma vitória. Atuais primeiro e segundo colocados, quem vencer garantirá a liderança e a classificação, já o outro, poderá até mesmo ser eliminado, dependendo do que acontecer entre São Bento e Carajás-PA.

O Flamengo é mais um gigante que chega na última rodada correndo perigo. É que disputa a competição com um time bem jovem, do sub-17. Com três pontos e uma derrota surpreendente por 2 a 1 para o Zumbi-AL, a equipe rubro-negra não pode se dar ao luxo de sofrer um novo revés. Precisando ao menos empatar para avançar, o tetracampeão da competição encara o EC São Bernardo, às 21h45, em Mogi das Cruzes, pelo Grupo 23.

As datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa São Paulo serão definidos e divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do torneio, após o encerramento da terceira rodada.

O torneio começou no dia 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25 deste mês, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final do campeonato depois de alguns anos em reforma.

A 55ª edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata. Da 2ª fase à final, os classificados serão decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.

Confira os jogos do sábado de Copinha:

Grupo 31 - São Paulo (Rua Javari)

8h45

Portuguesa Santista x Trindade-GO

11h

Juventus x Ceará

Grupo 21 - Guaratinguetá

10h45

Vitória da Conquista-BA x Porto Vitória-ES

13h

Atlético Guaratinguetá x Grêmio

Grupo 20 - Embu das Artes

12h45

FC Cascavel-PR x Boavista-RJ

15h

Referência-SP x Sport

Grupo 25 - Santana de Parnaíba

14h15

Carajás-PA x São Bento

16h30

Fortaleza x Ituano

Grupo 23 - Mogi das Cruzes

19h30

Cruzeiro-PB x Zumbi-AL

21h45

EC São Bernardo x Flamengo