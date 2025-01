Problemas físicos de Moreira levam diretoria do São Paulo a buscar outro lateral

O São Paulo iniciou a temporada de 2025 com dois jogadores disputando uma vaga na lateral direita: Moreira e Igor Vinícius. Em tese, o clube não precisaria buscar outra contratação para o setor, porém, os problemas físicos de um deles acabou levando a diretoria a procurar nomes no mercado.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Moreira rapidamente se consolidou como profissional, agradando bastante o técnico Rogério Ceni. Sob o comando de Dorival Júnior, o lateral seguiu tendo oportunidades, mas sofreu bastante com problemas físicos.

Devido às lesões, Moreira passou muito tempo afastado dos gramados desde que foi promovido definitivamente ao elenco profissional. Sua qualidade é incontestável, porém, em termos físicos, o jogador ainda não passa confiança.

Temendo ter à disposição somente Igor Vinícius, caso Moreira volte a sofrer com problemas físicos, o São Paulo preferiu fazer uma oferta ao Coritiba para contratar Natanael. As conversas estão em andamento, e o Tricolor enfrenta a concorrência do Atlético-MG.

Enquanto isso, Igor Vinícius inicia a temporada como o titular da lateral direita. O camisa 2 do São Paulo já havia terminado 2024 com esse status, e a tendência é que ele siga como dono da posição ao longo deste ano.