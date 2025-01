Ceará anuncia treino aberto para apresentar o elenco à torcida

Nesta quinta-feira, o Ceará comunicou por meio de suas redes sociais que fará um treino aberto no próximo sábado, dia 11. O evento está marcado para as 16h, no Estádio Presidente Vargas.

O elenco do Vozão se apresentou no dia 3 deste mês, visando se preparar para um ano com quatro campeonatos, a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. O treino precede a estreia da equipe na temporada, marcada para o próximo dia 18, diante do Tirol pelo Campeonato Estadual, no mesmo Estádio Presidente Vargas.

Para o treino aberto, os portões do estádio serão abertos às 14h. Por meio do check-in, no portal do Sócio Vozão, os sócios-torcedores poderão resgatar seu direito de estar presente na atividade. O setor social do estádio será disponibilizado para os assinantes do plano "Vovô de Ouro", também sendo necessário o check-in via site. Os outros setores serão destinados para os demais planos de sócios do Ceará.

Para os torcedores não assinantes de nenhum plano, será necessária a troca de 1kg de alimento não perecível nas Lojas Vozão pelo ingresso do evento.