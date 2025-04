Corinthians oficializa renovação do empréstimo de Talles Magno; veja detalhes

Talles Magno segue no Corinthians, pelo menos até o fim da atual temporada. Nesta quinta-feira, o clube acertou a renovação do empréstimo do atacante junto ao New York City FC, dos Estados Unidos. O novo vínculo do camisa 43, agora, vai até 31 de dezembro de 2025.

O contrato inicial do empréstimo de Talles ao Corinthians tinha duração até o dia 30 de junho. O jogador, por sua vez, sempre deixou claro o desejo de continuar no Timão. O clube, desse modo, selou a permanência do atleta até o fim do ano.

"Graças a Deus, vou poder ficar no Corinthians. Era uma vontade minha. Que esta renovação seja de muito orgulho para mim e para minha família. Que nós possamos desfrutar muito disto. A torcida pode esperar aquela garra e aquela alegria", afirmou o camisa 43.

Corinthians estende empréstimo de Talles Magno com o New York City FC até o fim de 2??0??2??5??! O camisa 4??3?? foi o artilheiro do Coringão na campanha que culminou no título do Paulistão de 2025. ? Leia a nota completa ?? https://t.co/LeOP3du75x#VaiCorinthians pic.twitter.com/niorO7vkzM ? Corinthians (@Corinthians) April 3, 2025

Talles Magno chegou ao Corinthians em agosto do ano passado para ajudar o Corinthians na luta pela permanência na Série A. Apesar de enfrentar dura concorrência no ataque, o atacante sempre se mostrou disposto a conquistar seu espaço na equipe.

Ao todo, Talles Magno disputou 37 partidas com a camisa alvinegra até o momento. O jogador soma 12 participações em gols, com oito gols e quatro assistências. Na atual temporada, é o vice-artilheiro do time, com cinco tentos, e fica atrás somente de Yuri Alberto (com sete).

Com Talles de contrato renovado, o Corinthians retorna a campo neste sábado, quando encara o Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.