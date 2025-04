Neymar segue fortalecimento, e Santos avança em preparação para pegar o Bahia

Nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos realizou o terceiro dia de treinamentos para o confronto contra o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão. Neymar cumpriu, novamente, um cronograma de fortalecimento físico e fez exercícios no gramado.

Em imagens divulgadas pelo Santos, Neymar apareceu realizando exercícios na academia e, depois, uma corrida no gramado. O camisa 10 se recuperou de um edema na coxa esquerda e está em transição física. O Peixe, por sua vez, adota muita cautela com o jogador a fim de eliminar qualquer resquício de incômodo e pretende utilizá-lo quando estiver em plenas condições físicas.

O astro ficou de fora da estreia do Peixe no Brasileirão, contra o Vasco, e também será desfalque contra o Bahia. Na última quarta-feira, inclusive, completou-se um mês do último jogo do atleta pelo Santos.

Soteldo, que também não participou do duelo contra o Cruzmaltino ao ser popuado por conta de dores no músculo adutor da perna direita, reforça o Santos para o próximo compromisso. O camisa 7 treinou normalmente nesta semana e deve ocupar o espaço de Barreal, titular em São Januário.

Desta maneira um possível Santos titular tem:

Para definir o 11 inicial Pedro Caixinha, comandante do Santos, ainda tem mais duas sessões de treino para trabalhar a equipe com foco no Bahia. O elenco santista retoma as atividades nesta quinta-feira, novamente no CT Rei Pelé. A equipe busca vencer o primeiro jogo no Brasileirão após perder por 2 a 1 para o Vasco na estreia, no último domingo.

O embate contra o time baiano está marcado para este domingo, na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília).