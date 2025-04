Jogo do Flamengo hoje (3) na Libertadores 2025: horário e onde assistir

O Flamengo encara o Deportivo Táchira hoje, às 21h30 (de Brasília), no Pueblo Novo, em San Cristóbal, na Venezuela, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem a partida.

Os cariocas confiam no bom retrospecto de Filipe Luís à beira do campo em 2025, após os títulos da Supercopa Rei e o Carioca. O jogo marca o primeiro compromisso do treinador na Libertadores.

O Flamengo vem de um empate no fim de semana. No Maracanã, a equipe ficou no 1 a 1 contra o Internacional, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Deportivo Táchira x Flamengo -- Copa Libertadores 2025