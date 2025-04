Onde vai passar Sporting Cristal x Palmeiras? Como assistir ao vivo

Sporting Cristal e Palmeiras medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima, no Peru, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Alviverde participa da Libertadores pela 25ª vez, a 10ª consecutiva. Na edição do ano passado, a equipe comandada por Abel Ferreira foi eliminada pelo Botafogo nas oitavas de final.

O Palmeiras está invicto há sete jogos fora do Brasil pela competição continental. Pelo Brasileirão, no fim de semana, o Verdão ficou no empate sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque.

As equipes estão no Grupo G, que ainda conta com Cerro Porteño (PAR) e Bolívar (BOL). Os paraguaios venceram os bolivianos ontem, por 4 a 2.

Sporting Cristal x Palmeiras -- Copa Libertadores 2025