Garro, Hugo Souza e mais: veja panorama dos lesionados do Corinthians

O Corinthians viu o departamento médico ficar mais cheio nos últimos dias. Quatro jogadores do elenco foram ausências na derrota para o Huracán, na última quarta-feira: o meia Rodrigo Garro, o goleiro Hugo Souza, o volante Ryan e o lateral esquerdo Fabrizio Angileri.

O caso de maior atenção é o de Garro, que sofre desde o início da temporada com uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino viajou à Espanha na última segunda-feira para realizar tratamento "inovador" em um centro de reabilitação em Madrid.

O meia está sob os cuidados de um especialista no assunto, que já passou pelo Atlético de Madrid e foi indicado por Memphis Depay. O processo de tratamento de Garro está sendo acompanhado de perto pelo Corinthians. A expectativa é que, terminado o procedimento, o atleta retorne ao Brasil até o fim desta semana.

Em coletiva pós-jogo na última quarta-feira, o técnico Ramón Díaz evitou dar um prazo para o retorno de Garro e afirmou que o meia só voltará quando estiver 100%.

"(Vai ficar fora) Até que se recupere, porque me parece que não é justo para a torcida, nem para o treinador e nem para o jogador que tenha que jogar uma partida e parar. Vamos dar o tempo necessário, combinamos isso com o clube. Dar o tempo necessário para que se recupere e esteja 100%. É um jogador que necessitamos, pela característica que tem e por como joga", disse o treinador.

Hugo Souza

Outro nome que está no DM do Corinthians é Hugo Souza. Na última terça-feira, o Timão informou que o goleiro sofreu uma lesão de grau 2 no músculo retofemoral da coxa direita. Ele já não ficou à disposição contra o Huracán, na última quarta.

O clube não divulgou o prazo de retorno, mas a recuperação de lesões desse tipo podem levar em torno de um mês. Apesar disso, o goleiro será avaliado semana a semana pelo departamento médico corintiano. O retorno de Hugo Souza, assim, dependerá da velocidade da evolução no tratamento.

Fabrizio Angileri e Ryan

O caso de Fabrizio Angileri, por sua vez, já é mais tranquilo. O lateral esquerdo ficou de fora dos relacionados no revés contra o Huracán, pela Sul-Americana, em função de uma tendinite no bíceps femoral da coxa esquerda.

Outro que não disputou o confronto diante do rival argentino foi Ryan, que não esteve nem no banco de reservas. Em coletiva, o técnico Ramón Díaz explicou que o atleta não foi relacionado por dores, mas não deu mais detalhes sobre uma possível contusão.

Ambos serão reavaliados, mas existe a expectativa de que tanto o defensor como o volante possam reforçar o Corinthians no duelo contra o Vasco. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão empatou com o Bahia na primeira rodada do Brasileirão e ocupa a oitava colocação na tabela da Série A, com um ponto conquistado. A equipe alvinegra, agora, quer dar uma resposta à Fiel Torcida após a derrota para o Huracán e vai em busca dos três pontos.