Novorizontino anuncia saída de Eduardo Baptista às vésperas de estreia na Série B

Dias antes de sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino surpreendeu nesta quinta-feira ao informar a saída do técnico Eduardo Baptista, que estava no clube desde 2023.

"A direção do clube agradece pelos serviços prestados nos últimos anos e deseja sucesso na sequência de sua carreira", disse o clube em nota oficial.

Contratado pelo Novorizontino em 2023, Baptista teve uma longa passagem pelo time de Novo Horizonte, com altos e baixos ao longo dos anos. No total, foram 124 jogos, 60 vitórias, com direito à conquista do vice-campeonato da Série A-2 do Campeonato Paulista, e chegada às semifinais e quartas de final do Paulistão.

Entretanto, o time amargou o quinto lugar nas duas últimas Séries B do Brasileiro, batendo na trave na briga pelo acesso, sempre na rodada final. Na atual temporada, Eduardo Baptista comandou o time em 15 partidas, com seis vitórias, seis empates e mais três derrotas.

Ainda sem um treinador definido para a sequência da temporada, o Novorizontino se prepara para a estreia na Série B. O time paulista entra em campo no domingo, às 20h, quando visita o Avaí na Ressacada, em Florianópolis (SC).