Santos busca empate contra o Palmeiras, mas desperdiça chance de virar líder do Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, Santos e Palmeiras empataram em 2 a 2, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O Verdão esteve suas vezes na frente do placar, com gols de Sorriso e Antônio Marcos. No entanto, o Santos buscou igualou com Gabriel Simples e Luca Meirelles (pênalti).

Desta maneira, o Santos permaneceu na terceira colocação, com oito pontos e perdeu a chance de ultrapassar o líder Cruzeiro, que tem dez. Já o Palmeiras ficou na quinta posição, com sete unidades conquistadas.

Ambos os times voltam a atuar pela quinta rodada do Brasileirão sub-20. O Santos retorna aos gramados na próxima quarta-feira (9) para visitar o Atlético-GO, às 15h (de Brasília). O Palmeiras, por sua vez, no mesmo dia, mas às 16h, recebe o Botafogo, em São Paulo.

OS GOLS

O Palmeiras inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Arthur recebeu um passe em profundidade, foi à linha de fundo e mandou a bola para a área. Após a defesa santsta afastar, Sorriso ficou com o rebote e finalizou de bico para estufar as redes.

Aos 13 minutos do segundo tempo, o Santos deixou tudo igual na Baixada. Rodrigo Cezar cruzou para a área, e Gabriel Simples subiu mais alto que a marcação para cabecear no canto.

Porém, dez minutos depois, aos 23, o Palmeiras novamente voltou a liderar o duelo. Riquelme Fillipi passou a bola para Larson que, na linha de fundo, cruzou para trás em direção de Antônio Marcos, que mandou pro gol e recolocou o Alviverde em vantagem.

O Santos empatou mais uma vez aos 32 minutos. Após penalidade máxima por conta de um toque de mão de Larson, Luca Meirelles assumiu a cobrança e mandou rasteiro, no meio do gol.