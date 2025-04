Braithwaite é o segundo melhor centroavante da Série A; veja números

O Grêmio venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 em sua estreia na Libertadores, na última quarta-feira. Em uma partida complicada fora de casa, Martin Braithwaite marcou o gol da vitória aos 26 minutos do segundo tempo.

Na equipe gaúcha desde julho de 2024 , o centroavante de 33 anos já acumula boas estatísticas no futebol brasileiro. Mas, nesse início de temporada, Braithwaite está perto de superar esses números em menos tempo.

O CAMINHO DO GOL Braithwaite iniciou, acelerou e concluiu com estilo: gol do Tricolor! O camisa 22 foi o destaque e escolhido como o Homem do Jogo pelos gremistas.

Segundo dados do Sofascore, Braithwaite tem a segunda maior nota entre todos os centroavantes da Série A em 2025. Em apenas 12 partidas, o dinamarquês tem uma média de 7.38 - atrás somente de Hulk, do Atlético-MG, com 7.67.

O jogador tem nove participações em gols (oito tentos e uma assistência) e está a um número de igualar as suas estatísticas nos primeiro seis meses no clube. Quando chegou ao Brasil na última temporada, Braithwait marcou oito vezes e e deu dois passes para gol.

Além disso, participando a cada 98 minutos de um gol da equipe de Gustavo Quinteros, o dinamarquês precisa de apenas quatro tentativas para conseguir marcar.

Depois de perder o título do Gauchão para o Internacional, o Grêmio ainda competirá no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Assim, o centroavante terá outras chances de melhorar os seus números no clube gaúcho.

Agora, o Grêmio volta as suas atenções para o confronto contra o Ceará neste sábado. Na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série A, a partida irá começar às 18h30 (de Brasília).