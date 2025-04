Santos: Zé Rafael celebra evolução 'rápida' após cirurgia e projeta dupla com Neymar

Contratado no início de 2025, o meio-campista Zé Rafael, do Santos, busca retornar o quanto antes aos gramados. O atleta, que passou por um procedimento cirúrgico inédito no futebol, celebrou sua recuperação e agradeceu ao Peixe.

"Estou evoluindo de maneira muito rápida até, mais do que a gente esperava e eu estou muito feliz com essa evolução. Desde o dia seguinte à cirurgia, já senti uma diferença no meu corpo. Já não senti a mesma dor que me incomodava durante um longo período. Com relação à recuperação, tenho de agradecer muito aos médicos, a equipe médica do Santos FC, a equipe de fisioterapia, a equipe pessoal minha também, que me ajudou por um tempo, fazendo os tratamentos nos períodos opostos ao clube", disse Zé Rafael.

O meio-campista passou por uma cirurgia na coluna em fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O santista se queixava de dores ainda quando vestia a camisa do Palmeiras, na última temporada. "Era uma situação difícil. Eu sofri dor para tudo, não só para treinar e para jogar, mas questões básicas do dia a dia. Joguei, na verdade, o ano todo com muita dor, consequentemente limitado e, obviamente, você acaba perdendo rendimento, porque nesse nível que a gente joga, estando a 100%, o nível já é difícil de competir, agora quando você está abaixo dos adversários, complica", reforçou.

"Eu acho que esse é o processo, nós entendemos que é uma novidade no futebol, não é uma cirurgia comum, como um joelho, como um tornozelo, e isso tem feito a gente até ter um pouco mais de cuidado", ressaltou Zé Rafael.

O jogador de 31 anos encontra-se já em uma fase intermediária da recuperação, trabalhando a musculatura com certa desenvoltura, ainda aguardando a consolidação total para imprimir mais mobilidade e impacto no treinamento. Em algumas semanas, deve iniciar treinamento no gramado e, logo após, com o grupo. A tendência é que Zé Rafael estreie pelo Santos ainda no primeiro turno do Brasileiro.

"Minha expectativa é muito alta, desde que eu vim para o clube. Eu sabia da responsabilidade que era vestir essa camisa. Eu sei que no primeiro momento é muito ruim você chegar e não poder já trabalhar de forma efetiva, mas entendi e respeitei o meu tempo e percebi que faz parte do processo. Então agora, evoluindo fisicamente, estou melhorando com relação a tudo isso. Eu espero que logo eu possa estar no campo para aprimorar a minha parte física e depois a parte técnica e tática com meus companheiros. Não vejo a hora de defender a camisa do Santos e mostrar o meu melhor. Mostrar para o que eu vim e o quanto eu posso ajudar a nossa equipe", complementou.

Parceria com Neymar

Zé Rafael não escondeu sua felicidade de poder jogar ao lado de Neymar. O ex-Palmeiras, porém, reforçou que já havia acertado sua ida ao Santos antes da chegada do craque, que veste a 10.

"É um privilégio. Depois que eu já tinha acertado, inclusive muita gente brincou e falou que, eu só quis vir por conta do Neymar. E isso não é verdade. Eu já estava certo há muito tempo. Obviamente não tinha sido nada anunciado. Mas a minha vinda já era certa antes dele e, obviamente, eu fico muito feliz. Vai ser um privilégio jogar do lado da maior estrela e do maior talento que surgiu nos últimos anos do futebol brasileiro. E eu estou muito ansioso para poder trabalhar com ele e ajudar ele e, obviamente, a nossa equipe da maneira que a gente puder", completou Zé Rafael.