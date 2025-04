Estêvão é chamado de 'próximo Neymar' por imprensa inglesa

Uma reportagem da BBC, da Inglaterra, aponta Estêvão, do Palmeiras, como o "próximo Neymar" em uma reportagem sobre destaques da Libertadores 2025.

O que aconteceu

"O próximo Neymar e atacantes de 43 anos - A Copa Libertadores está prestes a começar", diz a manchete da matéria de terça-feira (1), data da primeira rodada da competição. Além de Estêvão, a reportagem aborda outros destaques da competição, entre eles artilheiros quarentões que disputarão a atual edição do torneio, como Roque Santa Cruz, de 43 anos, e Oscar Cardozo, de 42.

Esses são os últimos meses para o público sul-americano apreciar o jovem talento brasileiro mais promissor desde Neymar

A emissora inglesa recorda a estreia de Estêvão com gol na Libertadores do ano passado e reforça sobre a futura transferência do atacante para o Chelsea após o Super Mundial da Fifa.

Foi no início das fases de grupos da Libertadores do ano passado que o Palmeiras deu a primeira oportunidade como titular a um jovem ponta chamado Estevão

Ele começou com tudo, marcando contra o Liverpool do Uruguai - e deixando bem claro que tinha talento para enfrentar um clube muito maior com o mesmo nome. E logo isso acontecerá, já que, após o Mundial de Clubes, ele se juntará ao Chelsea

A Libertadores deu a ele um palco para, em poucos meses, transformar promessa em realidade: um jogador da seleção brasileira rumo à Premier League. Alguém conseguirá causar uma impressão semelhante em 2025?

O Palmeiras de Estêvão estreia na Libertadores na noite de hoje. O adversário é o Sporting Cristal, em jogo que acontece no estádio Nacional do Peru, a partir das 19h (de Brasília).