Hernan: Líderes do São Paulo sabem que estão devendo e jogaram por Zubeldía

Os líderes do São Paulo têm consciência que estão devendo em 2025 e jogaram pelo trabalho de Luis Zubeldía na vitória por 1 a 0 contra o Talleres, na Argentina, na estreia da Libertadores, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Existe uma corneta em cima do Zubeldía? Existe. Mas os líderes do São Paulo, e essa informação é muito importante passar ao torcedor, entendem que eles estão devendo.

Os líderes do São Paulo compraram a ideia de que era preciso ganhar o jogo e que precisava largar bem ontem na Libertadores para dar uma acalmada no bastidor.

O Calleri fez um jogo bom e falou sobre isso depois. O Alisson faz o gol e dá o abraço no Zubeldía. É um momento muito de sinergia de trabalho dos jogadores com o treinador.

André Hernan

O colunista detalhou que o elenco está fechado com Zubeldía não apenas por um apreço pessoal ao argentino, mas pela sintonia de trabalho que se criou no CT do Tricolor.

A vitória na Libertadores diminui a pressão sobre o técnico, que viu o time ser vaiado após o empate sem gols contra o Sport na estreia do Brasileirão.

Não é aquela coisa assim: ah, vamos defender o treinador porque a gente acha ele legal, não. É sinergia de trabalho mesmo, de dia a dia.

Todo esse conjunto e esse resultado, que foi mais importante até que a própria atuação, dão uma acalmada no bastidor do São Paulo.

André Hernan

