Novo diretor do Flamengo explica negociação frustrada com JP Sampaio

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto exaltou o coordenador de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, mas português declara que negociação "às vezes não é possível".

O que aconteceu

Em entrevista coletiva, Boto elogiou e declarou amizade com o gestor de base da equipe alviverde, mas comentou negociação do profissional com o Flamengo: "Na minha opinião, não é só o melhor do Brasil, é um dos melhores do mundo. Quem é um dos melhores do mundo interessa sempre ao Flamengo. Às vezes não é possível, não é? Mas não é por isso que deixa de ser um dos melhores amigos que tenho no futebol".

O dirigente se dispôs a conversar com José Boto, ainda antes da chegada do português ao Brasil. Porém, JP Sampaio vai seguir como coordenador das categorias de base do clube paulista. O Palmeiras estava confiante de que isso aconteceria.

Apesar de ter ficado balançado com a proposta, se manteve no Palmeiras. JP Sampaio também foi contatado pelo Corinthians, mas recusou o convite rapidamente.

JP Sampaio ajudou na revelação de jogadores como Endrick e Estevão, duas das maiores vendas do futebol brasileiro. O gestor esteve presente no título inédito da Copa São Paulo do Palmeiras, em 2022, além do bicampeonato, no ano seguinte.

O profissional está na equipe desde 2015. João Paulo Sampaio atuou como jogador, técnico e coordenador de base do Vitória antes de chegar ao Palmeiras, somando hoje mais de 200 títulos do sub-11 ao sub-20 do elenco alviverde.