Exame de motociclista envolvido em acidente com Garro aponta presença cocaína e maconha

Nesta quinta-feira, o acidente que envolveu Rodrigo Garro, do Corinthians, e o motocislista Nicolás Chiaraviglio, ganhou um novo desdobramento. Segundo o exame toxicológico feito, o sangue da vítima apontou 1.56g/l para álcool, além de ter dado positivo para maconha e cocaína.

Além disso, Nicolás tinha sua habilitação suspesa desde setembro de 2022. As informações foram divulgadas inicialmente pela TNT Sports e confirmadas pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, Garro se apresentou no Corinthians junto com os companheiros na última terça-feira. O atleta aguardará o julgamento em liberdade.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o meia argentino ainda está muito abalado com o caso e é observado com atenção pelo departamento de futebol do clube. O Corinthians entende estar dando todo o suporte necessário para o camisa 10, que foi um dos principais destaques do time na última temporada.

Entenda o caso

O meia Rodrigo Garro se envolveu em acidente que matou Nicolás Chiaraviglio, motociclista de 30 anos, por volta das 4h30 (de Brasília) do dia 4 de janeiro (sábado), na província argentina de La Pampa.

Armando Aguero, procurador-geral da cidade natal do jogador corintiano, confirmou à CNN que Garro testou positivo no bafômetro, com o resultado de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Em La Pampa, não há qualquer tolerância de álcool para dirigir.

O procurador confirmou que o motociclista portava drogas, estava sem capacete e andava com uma moto com faróis irregulares. A vítima levava cocaína no trajeto.

O jogador do Corinthians foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela Justiça argentina e, agora, aguarda a data de seu julgamento. Um fator importante no indiciamento foi que Garro não sofreu com o agravante do álcool presente em seu sangue na hora do acidente.

Agora a investigação sobre o acidente entrará em uma nova fase. Serão analisadas câmeras de segurança do local do acidente e perícia nos veículos.

A promotoria aponta que Garro conduzia sua Dodge Ram pelo lado direito da rua 300, até que fez uma conversão irregular à esquerda para acessar a rua 108. A manobra teria transformado o veículo do atleta em um "obstáculo" no caminho do motociclista, que colidiu na lateral direita do carro.

Por outro lado, a defesa de Rodrigo Garro argumenta que ele seguia pela via principal e que Nicolás, vindo de uma via secundária, não respeitou a sinalização no cruzamento, que ainda estaria fora das condições ideais.

O julgamento será marcado, e caso a Justiça argentina considere Rodrigo Garro culpado, o meia do Corinthians poderia ser condenado a uma pena de três a seis anos de prisão.