West Ham United anuncia demissão do técnico Julen Lopetegui

Na manhã desta quarta-feira, o West Ham comunicou em seu site oficial que o espanhol Julen Lopetegui não é mais o treinador da equipe. O clube decidiu demiti-lo após oito meses no cargo. Ele deixa os Hammers na 14ª posição do Campeonato Inglês.

Julen Lopetegui assumiu a equipe no começo da temporada e demonstrou inconsistência durante toda a sua passagem. Por conta dos maus resultados, juntamente com um baixo aproveitamento dos reforços da equipe, o técnico não resistiu. Na última janela, a equipe londrina realizou três de suas quinze maiores contratações, que não corresponderam às expectativas sob o comando do treinador espanhol.

Lopetegui sofreu com os resultados ruins e aproveitou mal reforços como Kilman, Summerville e Fullkrug. O treinador também não soube trabalhar com promessas, como o zagueiro inglês Casey, e a joia ex-Palmeiras Luís Guilherme.

O inglês Graham Potter desponta como um provável substituto para o comando da equipe londrina. O treinador de 49 anos teve passagens pelo Ostersunds, da Suécia, Swansea, do País de Gales, além de Brighton e Chelsea, que disputam a Premier League.

Lopetegui ganhou holofotes com a base da Espanha, entre 2010 e 2014, conquistando a Eurocopa sub-19 e sub-21 neste período. Após a experiência nas bases, o treinador passou pelo Porto, antes de assumir a Seleção Espanhola para o ciclo da Copa de 2018. Embora a demissão antes do torneio começar, o técnico assumiu o Real Madrid, em um trabalho que só durou três meses. Seu único título profissional, foi com o Sevilla, conquistando a Liga Europa de 2020.