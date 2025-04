'Sem vontade' e 'limitado': comentaristas reagem à derrota do Corinthians

Da atuação apagada de Memphis, passando pela falta de criatividade em campo até a qualidade do elenco, comentaristas apontaram vários problemas na estreia do Corinthians na Sul-Americana.

A equipe comandada por Ramón Díaz frustrou os mais de 40 mil torcedores na Neo Química Arena e foi derrotada pelo Huracán, ontem, em jogo válido pelo Grupo C da competição.

Juca Kfouri: Custo-benefício de Memphis é absolutamente negativo

No Fim de Papo, o colunista do UOL afirmou que Memphis não tem atuado para justificar os investimentos do Corinthians para contar com ele.

O Memphis Depay é um custo-benefício absolutamente negativo para o Corinthians. Agora, se ele faz o gol do meio-campo, me jogam da janela por dizer isso. [...] Eu tenho ouvido isso de corintiano: 'O que você tem a ver se ele ganhou um bônus por ter sido campeão, por ter dado mais uma assistência?'. Eu tenho a ver com a preocupação que eu tenho com a grandeza do Corinthians.

Juca Kfouri

Danilo Lavieri: time é limitado e Tite não faria revolução

Também em participação no Fim de Papo, Danilo Lavieri ponderou que o trabalho de Ramón Díaz não deveria ser tão questionado, já que o time é limitado.

É claro que o Ramón Díaz tem problemas, questões que a gente pode discutir, mas ele está em um lugar [possível]. Não vejo o Tite chegando e dando uma baita revolucionada nessa equipe. Porque é um time limitado.

Danilo Lavieri

Arnaldo Ribeiro: Corinthians achou que ano acabou

No UOL News Esporte, Arnaldo Ribeiro avaliou o comportamento do Corinthians nos jogos posteriores ao título Campeonato Paulista.

O Corinthians é muito grande para achar que o ano acabou ganhando o Paulista sobre o Palmeiras. E o Corinthians tratou o ano dessa forma -- todo mundo no Corinthians, todo corintiano. Então, acabou o Paulista, o Garro -- 'ah, eu não tenho mais condição, eu preciso parar' --, o Hugo -- 'eu senti a coxa, eu preciso parar'. A torcida foi proibida de usar bandeira, instrumento, porque no Paulista ela se queimou literalmente -- ela acabou com o jogo no rojão.

Arnaldo Ribeiro

Casão: Sem Garro, não tem criatividade

Walter Casagrande Jr., também no UOL News Esporte, ressaltou que Garro faz muita falta ao time do Corinthians, que praticamente não produziu nada ofensivamente sem ele.

O Corinthians mostra que tem um time muito bom, mas não tem elenco. Você perde o Garro, ontem a criação foi zero, zero criatividade. Garro não está lá, ninguém pensa o jogo, ninguém tenta uma jogada, uma enfiada de bola, ninguém chuta de fora da área, a bola parada também perde muito. O nível técnico cai e a inteligência futebolista cai.

Walter Casagrande Jr.

Neto: Memphis não jogou nada de novo

O apresentador Neto, da TV Band, detonou a atuação de Memphis Depay, dizendo que o holandês ainda não entendeu como se joga uma competição sul-americana.