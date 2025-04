Ederson revela superstição no City: 'Jogo há oito anos com a mesma cueca'

Goleiro do Manchester City, Ederson revelou uma superstição nada convencional durante entrevista em um programa da BBC, da Inglaterra.

O que aconteceu

Eu tenho só uma superstição. Jogo todas as partidas com a mesma cueca. Não só em uma temporada, são oito anos com a mesma cueca Ederson, ao programa "Match of the Day", da BBC

O entrevistador brincou ao ouvir a resposta do goleiro. "[A cueca] não deve estar em boas condições", complementou.

O goleiro da seleção brasileira tem 363 partidas com a camisa do City, em oito temporadas. Todos eles, portanto, jogando com a mesma peça íntima.

A superstição, ao menos, tem dado certo para Ederson e Manchester City. No clube desde junho de 2017, o goleiro de 31 anos soma 18 troféus pelos Citizens, entre eles um da Champions League, um do Mundial de Clubes e seis da Premier League.

O mesmo não pode se dizer da temporada atual. O Manchester City tem apresentado altos e baixos e foi eliminado precocemente tanto da Liga dos Campeões como da Copa da Liga Inglesa, além de não brigar mais por título na Premier League. A esperança de taça dos Citizens está na Copa da Inglaterra, torneio que está classificado para as semifinais.

O City de Ederson volta a campo no domingo (6) para clássico contra o Manchester United. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês e acontece no Old Trafford, casa dos Red Devils, a partir das 12h30 (de Brasília).