São Paulo: laboratório da base dá frutos e pode sevir ao time profissional

O TecFut, novo laboratório instalado no Centro de Formação de Atletas (CFA) de Cotia, começa a chamar atenção pelos resultados e o São Paulo já estuda a possibilidade de levar a estrutura também para o time profissional. Segundo o supervisor Douglas Schwartzmann, as conversas já começaram.

TecFut na Barra Funda. "Com o tempo, vai acabar integrando o profissional também. Acredito que no futuro a mudança também vá para a Barra Funda", explicou Schwartzmann.

Contrato de dois anos e resultados imediatos. "Comecei a pesquisar e o Bernardo (ex-volante) me indicou o doutor Rauen. Ele já cuidava do Pablo Maia e do Lucas de forma individual. Conversei com eles e fiquei convencido de que esse era o caminho. Chamei o Julio (Casares) e fomos negociando e convencendo ele. O laboratório vem com ele (doutor Rauen), temos um contrato de dois anos e ele é quem traz os equipamentos. Já deu resultado. A ideia do TecFut não era reverter o resultado, mas colocar o atleta em alta performance pronto para o profissional, para ficar no mais alto nível físico para isso. De agosto a novembro, os resultados já apareceram"

TecFut atua na 'potência' durante 90 minutos. "Tivemos oito derrotas consecutivas (no sub-20) e todas elas no segundo tempo depois dos 25 minutos. Isso estava me incomodando. Por mais que os jovens oscilem, aquilo não era normal. Falei com o preparador físico e o fisiologista, e o GPS mostrava que não era falta de fôlego, mas era falta de potência. O cruzamento não chegava, o chute não saía forte".

Além do laboratório, o São Paulo também recentemente trocou os aparelhos do Reffis com apoio de uma parceria. "Equipamentos estavam obsoletos, sem manutenção. Ficou muito bom, consegui colocar equipamento de última geração. Foram 78 máquinas no total, cinco especializadas em fisioterapia para recuperação. Temos hoje um Reffis de primeiro mundo. Todo mundo fala do Palmeiras, mas hoje estamos até um degrau acima", afirmou o supervisor.