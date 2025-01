Flamengo define novo diretor de esportes olímpicos

A gestão de Luiz Eduardo Baptista traz mais uma novidade ao Flamengo. Na manhã desta terça-feira, o Rubro-Negro anunciou que Marcus Vinícius Freire assumirá o cargo de diretor de Esportes Olímpicos do clube.

Ex-jogador de vôlei, Marcus Vinícius integrou a geração de prata do Brasil, vice-campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles. Ele começou a carreira esportiva na base do próprio Flamengo.

Como dirigente, sua experiência é vasta no esporte nacional. Marcos Vinícius trabalhou como CEO do Comitê Olímpico do Brasil (COB) entre 2008 e 2016.

Veja o comunicado oficial do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo segue ampliando sua estratégia de profissionalização, fortalecimento de sua gestão esportiva e anuncia a contratação de Marcus Vinícius Simões Freire para assumir o cargo de diretor de Esportes Olímpicos.

Marcus Vinícius traz uma vasta experiência tanto como atleta quanto como gestor. Ex-jogador da histórica "Geração de Prata" do voleibol brasileiro, foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1983. Sua trajetória esportiva começou nas categorias de base do Flamengo, onde atuou como atleta mirim em 1976/77, retornando ao clube como jogador adulto nas temporadas de 1987/88 antes de seguir para a Europa.

Foi CEO do Comitê Olímpico do Brasil (COB) entre 2008 e 2016, liderando a delegação brasileira em diversas edições dos Jogos Olímpicos. Foi Diretor Executivo Geral do Fluminense e executivo fundador de empresas digitais. Reconhecido por sua capacidade de implementar modelos de governança e excelência, ele chega ao Flamengo com a missão de modernizar e impulsionar o desenvolvimento dos esportes olímpicos no clube e fortalecer o legado rubro-negro nas modalidades olímpicas.

Graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, com MBA's pela PUC-Rio e IBMEC, Programa executivo da Singularity University e Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral, Marcus Vinicius combina experiência esportiva com uma sólida formação acadêmica e executiva. O Flamengo segue focado em fortalecer sua estrutura de gestão e garantir o sucesso em todas as frentes, mantendo o compromisso com sua tradição vencedora e visão de futuro.

