Com virose, Guilherme e Njie desfalcam treino do Santos; reforço segue na academia

O surto de virose gastrointestinal na Baixada Santista segue castigando o Santos. Os atacantes Guilherme e Yusupha Njie apresentaram sintomas e foram desfalque no treino desta terça-feira.

Antes, Luan Peres e Hyan também já haviam sido diagnosticados com a virose. A dupla, porém, já está recuperada e treinando no gramado.

Além de Guilherme e Njie, Luisão também não foi a campo nesta manhã. O zagueiro, reforço do Peixe para a temporada, ficou apenas na parte interna para fazer um trabalho de reforço muscular.

A imprensa pode acompanhar cerca de 20 minutos do treino desta terça-feira. Neste período, os jogadores fizeram atividades físicas e um trabalho de saída de bola com pressão, em campo reduzido.

O Santos volta aos treinos na manhã desta quarta-feira. Na quinta, o clube terá um jogo-treino contra o Athletic-MG, no CT Rei Pelé.

O Alvinegro Praiano estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).