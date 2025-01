Quarterback 'brasileiro' estreia como titular na NFL em vitória dos Eagles

O quarterback Tanner McKee, que carrega uma bandeira do Brasil em seu capacete, estreou como titular do Philadelphia Eagles na tarde deste domingo (5).

O que aconteceu

McKee costuma ser a terceira opção da equipe, mas ganhou espaço diante de lesões. Jalen Hurts, titular e estrela do time, ficou fora com uma lesão no dedo e também no protocolo de concussão, enquanto Kenny Pickett, reserva, lesionou as costelas e ficou no banco.

O quarterback fez um bom jogo e conduziu os Eagles a mais uma vitória, a 14ª na temporada. Foram 27 passes completos de 41 tentados, somando 269 jardas e dois touchdowns. Seu rating, estatística americana que vai até 158,3, foi de 100,6.

Ele já tinha conduzido o ataque na semana passada após lesão de Pickett e também com sucesso. A amostra foi pequena, mas impressionante: três passes completos de quatro tentados, 54 jardas e dois touchdowns.

Já campeão de divisão, os Eagles pouparam diversos titulares importantes como o running back Saquon Barkley e os wide receivers A.J. Brown e DeVonta Smith.

Qual a ligação de McKee com o Brasil?

Tanner McKee passou quase três anos no Brasil em trabalho missionário. Ele fala português fluentemente e atua na NFL com a bandeira brasileira no capacete.

McKee morou em São Paulo por alguns meses e depois passou dois anos em Curitiba. Após o período, ele retornou aos Estados Unidos, onde se formou em Stanford.

O quarterback está longe de ser uma estrela da liga, mas ganhou holofotes quando os Eagles vieram ao Brasil para o 'São Paulo Game', a primeira vez que um jogo de NFL ocorreu no país.