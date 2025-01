Grêmio goleia Vitória da Conquista na estreia e lidera grupo na Copinha

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Grêmio estreou com vitória por goleada sobre o Vitória da Conquista (BA). Na tarde deste domingo (5), os gaúchos fizeram 4 a 0, gols de Alysson, Vieri, Nathan e Jardiel.

Com o resultado, o Tricolor gaúcho lidera o grupo 21, que tem sede em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Porto Vitória (ES) e Atlético Guaratinguetá completam a chave.

No primeiro jogo do grupo, o Porto Vitória bateu os donos da casa por 2 a 0 e está na segunda colocação do grupo.

O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (8) para enfrentar justamente o Porto Vitória, em jogo que pode valer a classificação para a próxima fase. O Grêmio fecha a primeira fase no sábado (11) contra o Atlético Guaratinguetá.