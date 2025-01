Vasco abre o placar cedo, mas XV busca empate na estreia na Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e XV de Piracicaba ficaram no empate na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes se enfrentaram no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, na tarde deste sábado (4), e o placar foi de 1 a 1.

O Cruz-Maltino abriu o placar e o XV foi atrás do empate. João Victor fez de pênalti nos minutos iniciais e Samuel empatou ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Grupo 32 tem todos os times com o mesmo número de pontos. O outro duelo da chave, entre Nacional-SP e Canaã-DF, também terminou empatado em 1 a 1.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira (7). O XV enfrenta o Nacional, às 12h45, enquanto o Vasco encara o Canaã, às 15h. Os dois jogos serão realizados no Estádio Nicolau Alayon, também conhecido como Comendador Souza.

Torcedor perde dente

Um torcedor do Vasco, identificado como Júlio, contou que perdeu o dente ao comemorar o gol do Vasco que abriu o placar.

"Fui gritar 'gol' e o dente caiu. Acredita em uma parada dessa? [O dente] perdi. Ficou por aí", relatou à CazéTV.

ISSO É TORCEDOR RAIZ



-- CazéTV (@CazeTVOficial) January 4, 2025

Como foi o jogo

O Vasco abriu o placar cedo. O time aplicou uma marcação com linha mais alta e, logo aos seis minutos, teve um pênalti a favor quando Cadu, goleiro do XV, recebeu sozinho, mas se atrapalhou, perdeu a bola e derrubou Juninho na área. Na cobrança, João Victor balançou a rede.

O confronto se mostrou mais físico. O Cruzmaltino tinha mais a bola, mas não se mostrava efetiva o suficiente nos avanços ao ataque. Aos poucos, o XV começou a se soltar no jogo.

XV empata em bonita jogada. O time de Piracicaba empatou aos 20 minutos, quando Matusa cruzou da esquerda e Samuel, de cabeça, escorou para o gol.

O jogo ficou mais morno na volta do intervalo. Tanto Vasco quanto XV passaram a fazer um duelo mais físico e preso entre as intermediárias, mas com a equipe de Piracicaba bem mais à vontade.

Phillipe Gabriel, goleiro do Vasco, impediu a derrota. No fim do jogo, o XV esteve melhor na partida e o goleiro, com boas defesas — uma delas com o pé — evitou a virada do "Pérola Paulista".

Veja os gols

É A TROPA DOS CARECAS O Vasco aproveitou a penalidade máxima e marcou o primeiro contra o XV de Piracicaba! ? João Vitor crava e o Gigante da Colina sai na frente!



?: @LFFreitas #CopinhaNaCazéTV #CopinhaNoYouTube #Vasco #XVDePiracicaba pic.twitter.com/3kcMnbgzWi -- CazéTV (@CazeTVOficial) January 4, 2025