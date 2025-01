Principal joia brilha com 2 gols, e São Paulo vence na estreia na Copinha

O São Paulo venceu o Serra Branca (PB) por 2 a 0, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, em sua estreia na Copinha.

Os dois gols foram marcados por Ryan Francisco. O centroavante é tido como a principal joia do time no torneio, fez sua estreia profissional no último jogo de 2024 e deve figurar no elenco de Zubeldía depois do torneio.

Com o resultado, o São Paulo ocupa a segunda colocação do grupo 11. O XV de Jaú, dono da casa, estreou vencendo o Picos (PI) por 3 a 0 e lidera.

O Tricolor volta a campo nesta terça-feira (7), às 19h, para enfrentar o Picos. O time de Allan Barcelos fecha a participação na primeira fase contra o XV de Jaú na sexta-feira (10).

Lances Importantes

1x0. Aos 15, Ryan Francisco recebeu pelo lado esquerdo, viu a ultrapassagem do zagueiro Kauê como elemento surpresa e acionou o defensor. O camisa 3 chegou na linha de fundo cruzando rasteiro para o meio na medida para o próprio centroavante que já tinha se deslocado para receber. Ryan bateu firme para abrir o placar.

Caio Ramon salva! Aos 22, Ferreira chegou pela direita e cruzou na medida para o sempre bem posicionado Ryan Francisco acertar uma bomba, mas ver o goleiro do Serra Branca realizar um milagre em Jaú.

Perdeu! Aos 29, o Serra Branca encaixou o primeiro contra-ataque e Deivinho partiu sozinho nas costas da marcação. Ele invadiu a área e bateu na saída do goleiro João Pedro, mas pegou muito embaixo na bola e jogou por cima do gol desperdiçando grande chance.

2x0. Aos 15 minutos da segunda etapa, Maik cruzou da direita, Paulinho cabeceou no segundo pau, o goleiro Caio Ramon deu rebote e o centroavante Ryan Francisco estava posicionado no lugar exato para aproveitar o rebote e cutucar para o fundo das redes.

Na trave! No último lance, Gabriel, do Serra Branca, escapou pela direita e soltou a bomba, mas a bola tocou na trave e foi pela linha de fundo.