Internacional leva gol no segundo tempo e estreia na Copinha com derrota para o América-SE

O Internacional estreou na Copinha com o pé esquerdo. Neste sábado, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, o Colorado perdeu para o América-SE por 1 a 0. Kiki marcou o único gol da equipe, estreante na competição.

Segundo maior campeão do torneio, o Inter terá que vencer na próxima rodada para seguir sonhando com a classificação ao mata-mata. Do outro lado, o América-SE divide a liderança do 29 com o Flamengo-SP, com três pontos. A equipe conquistou sua primeira vitória na história da Copinha.

Ambos os times voltam a campo na próxima terça-feira, novamente em Guarulhos. O Internacional encara o Barra-SC, às 13h (de Brasília), enquanto o América-SE duela contra o Flamengo-SP, às 15h15.

O primeiro tempo da partida não contou com fortes emoções. O Internacional dominou as principais ações, mas com pouca efetividade. O América-SE soube se defender e levou o empate para o intervalo.

Na segunda etapa, o Inter seguiu com pouca criatividade e levou poucos sustos ao gol do time sergipano, que começou a sair mais para o ataque. Aos 32 minutos, o América-SE fez história. Após boa jogada de Gago pelo lado direito do campo, João Henrique bateu, mas parou em defesa do goleiro Diego. Kiki aproveitou o rebote, estufou as redes do Colorado e marcou o primeiro gol de seu clube na história da Copinha.

Aos 41 minutos, o Inter conseguiu balanças as redes do time sergipano, mas o assistente anulou o gol por impedimento. Assim, o resultado permaneceu no placar até o apito final.