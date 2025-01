Artur Jorge é anunciado por time do Qatar após rescindir com o Botafogo

O Al-Rayyan, do Qatar, anunciou a contratação do técnico Artur Jorge na manhã deste sábado (4). O comandante assinou com o clube do Oriente Médio até 2027.

O que aconteceu

O anúncio foi feito um dia após a rescisão de contrato com o Botafogo. O técnico português deixa o clube carioca após as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Artur Jorge chegou ao Botafogo no início de 2024 e disputou 55 partidas. Ao todo, foram 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.

Além do comandante, o time carioca também perdeu Gatito Fernández, Eduardo, Almada, Tchê Tchê, Marçal e Adryelson. O atacante Luiz Henrique pode integrar a lista de saídas após um 2024 de muito sucesso.

André Jardine deve assumir a vaga de Artur Jorge no comando do Botafogo. Segundo André Hernan e Bruno Andrade, colunistas do UOL, o clube avançou na contratação do treinador.