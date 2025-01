Jornal de Valência detona Vini Jr. após nova expulsão: 'Show e circo'

O jornal Superdeporte, de Valência, na Espanha, fez críticas a Vini Jr. após o brasileiro ser expulso durante a vitória do Real Madrid sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira (3).

O que aconteceu

O jornal definiu o acontecido como "show" e "circo" de Vini Jr. O veículo também afirmou que o brasileiro "sempre inicia as brigas".

Vinícius foi mais uma vez o protagonista negativo em uma partida de futebol [...] Vinícius, que sempre inicia as brigas, não deixou o jogo passar batido com mais um 'show' em sua enésima visita ao Mestalla.

O 'circo' de Vinícius veio aos 76 minutos, especificamente. Ele voltou ao seu campo depois de uma ação que terminou com um duelo com o goleiro Dimitrievski e um tiro de meta para o Valencia. O brasileiro não lidou bem com o lance, foi contra o goleiro do Valencia e o empurrou no pescoço e por trás. Superdeporte

O brasileiro já foi alvo do jornal no passado. Em 2023, ele foi chamado de "Pinóquio" pelo Superdeporte após dar depoimento sobre o caso de racismo sofrido por ele em outro jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. O melhor jogador do mundo também foi expulso naquela partida após confusão com o goleiro Mamardashvili.

Vini Jr. foi expulso no segundo tempo da partida desta sexta. Ele deu um empurrão no rosto do goleiro Dimitrievski após levar um 'tapinha' nas costas do rival. O brasileiro se revoltou com a expulsão, partiu para cima do árbitro Soto Grado.

O atacante, novamente, foi alvo de racismo. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram torcedores gritando "macaco" [mono, em espanhol], em direção ao brasileiro.

Durante o jogo, o melhor jogador do mundo foi provocado pela torcida do Valencia e devolveu. Ele foi vaiado todas as vezes em que tocou na bola, e a torcida comemorou cada desarme de algum defensor em lances envolvendo o camisa 7. O atleta respondeu fazendo um número 2 com os dedos da mão, em referência à luta do Valencia contra a queda para a segunda divisão.

Novo episódio no Mestalla

O estádio Mestalla voltou a ser palco de mais um episódio com Vini Jr. nos holofotes. Em maio de 2023, ele foi alvo de racismo por parte dos torcedores do Valencia. Ele foi chamado de "macaco" durante jogo pelo Campeonato Espanhol.

Vini Jr. também foi expulso naquela ocasião. Ele se envolveu em uma confusão com o goleiro Mamardashvili e recebeu o cartão vermelho.

O episódio de 2023 foi mais um de racismo contra o brasileiro na Espanha, mas foi o mais emblemático. Três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão e proibidos de entrar em estádios de futebol por dois anos.