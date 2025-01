João Fonseca se demonstra feliz com atuação e faz projeção da final em Camberra

Em uma sequência de nove vitórias seguidas na temporada, o tenista João Fonseca chegou à final do Challenger de Camberra na madrugada desta sexta-feira, ao derrotar o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 0. O brasileiro gostou de sua atuação na partida, muito positiva segundo ele.

"Foi um jogo bom, cada rodada que vai passando o nível vai aumentando. Consegui manter meu nível, fiz muito bem de seguir firme no primeiro set e depois no segundo set. Não peguei algumas oportunidades e não me frustrei, segui lutando. Foi um jogo muito positivo", disse João.

"Agora é continuar dando o melhor, muito feliz de estar em mais final. Independentemente de quem for, tenho que dar o meu melhor. Assim que sair o resultado da outra semifinal, vou me reunir com os meus treinadores e montar um plano de jogo", continuou o tenista.

A outra semifinal já terminou e João Fonseca irá enfrentar o americano Ethan Quinn (Número 202 do ranking) na decisão da competição. O jogo acontece na madrugada deste sábado, às 02h (de Brasília).