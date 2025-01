Em Votuporanga, Botafogo encerra preparação para estreia na Copinha

O Botafogo está pronto para a estreia na Copinha. Nesta quarta-feira, em Votuporanga, o elenco do Glorioso encerrou a preparação para a partida, marcada para esta quinta-feira, contra o Fast Clube-AM.

Sob comando de Leonardo Ramos, técnico do time sub-17 do Botafogo, os jogadores trabalharam com bola pela última vez antes do duelo. O treinador pôde ajustar os últimos detalhes visando a estreia.

Preparação em Votuporanga! ?? Os Crias da Base realizaram o último treinamento antes da estreia na Copinha, nesta quinta, diante do Fast Clube-AM, às 21h30. Vamos com tudo, garotada! ?? #FogoNaCopinha25 ? Henrique Lima / BFR pic.twitter.com/xOT8ihzBFI ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 1, 2025

O clube carioca integra o Grupo 1 da competição. Além do time amazonense, também estão na chave o Floresta e o Votuporanguense. Todas as partidas serão realizadas no Estádio Municipal Dr. Plínio Marin, em Votuporanga.

Em 2025, o Botafogo busca conquistar a Copinha pela primeira vez em sua história. A equipe conseguiu chegar à final do torneio em duas ocasiões (1983 e 2015), sendo superado por Atlético-MG e Corinthians, respectivamente.