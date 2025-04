Com gol de Juninho, Flamengo derrota Deportivo Táchira fora de casa na estreia pela Libertadores

O Flamengo iniciou bem a Libertadores nesta quinta-feira. Os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Deportivo Táchira-VEN, na Venezuela, pelo grupo C.

Após um primeiro tempo com pouca emoção, o Flamengo chegou a vitória na etapa final, com Juninho.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Central Córdoba-ARG, na quarta-feira, no Maracanã. No mesmo dia, o Deportivo Táchira visita a LDU, em Quito.

O jogo

O Deportivo Táchira começou a partida tendo mais posse de bola, mas sem incomodar a zaga rubro-negra. Já o Flamengo assustou aos dez minutos. Após disputa de bola pelo alto, Luiz Araújo aproveitou, mas chutou pela linha de fundo.

O lance animou os flamenguistas, que passaram a dominar o jogo. Tanto que os cariocas desperdiçaram boas chances de marcar com Bruno Henrique e Luiz Araújo. Em ambas as oportunidades, o goleiro Camargo salvou o Táchira.

No entanto, no restante do tempo, o Flamengo não conseguiu passar pela marcação venezuelana. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

Nos segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo nos primeiros minutos. Sö que na primeira vez que chegou com qualidade ao ataque, o Flamengo abriu o placar aos 12 minutos. Everton Cebolinha cruzou, Bruno Henrique escorou de cabeça e Juninho apareceu para mandar de peito para a rede.

Somente após o revés, o Deportivo Táchira voltou a buscar o ataque. Na melhor chance, Balza entrou na área e chutou em cima da zaga.

Aos poucos, o Flamengo voltou a controlar a partida. No entanto, o Táchira pressionou nos minutos finais e teve grande chance de empatar nos acréscimos, com Balza. Mesmo assim, os rubro-negros saíram de campo com os três pontos da Venezuela.

FICHA TÉCNICA



DEPORTIVO TÁCHIRA 0 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Polidesportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (Venezuela)



Data: Quinta-feira, 3 de março de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gery Vargas (BOL)



Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)



VAR: Wilfredo Campos (BOL)

Cartões amarelos: Rosales, Camacho, Requena, Maidana e Cova (Deportivo Táchira); Léo Pereira (Flamengo)

GOL

FLAMENGO: Juninho, aos 12min do segundo tempo

DEP. TÁCHIRA: Camargo, Vivas, Tamiche (Castillo) e Maidana; Rosales, Requena, Cova (Cano) e Camacho; Sosa (Ortiz), Saggiomo e Castillo (Balza)



Técnico: Edgar Pérez

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar e De la Cruz (Allan); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Wallace) e Michael (Juninho) e Éverton Cebolinha (João Victor)



Técnico: Filipe Luis