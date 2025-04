Flamengo fura retranca e vence Táchira após mudanças em atacado na Liberta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo não foi brilhante e precisou encarar uma grande retranca do Deportivo Táchira, mas de tanto martelar, conseguiu furar o sistema defensivo dos venezuelanos após substituições em atacado e venceu por 1 a 0, fora de casa, na estreia no Grupo C da Libertadores, com gol de Juninho.

Brilha a estrela de Juninho - O atacante fez o gol apenas dois minutos após entrar em campo no segundo tempo. Foi o terceiro dele com a camisa rubro-negra.

Cinco desfalques - O Flamengo teve cinco desfalques na partida de hoje, todos de ordem médica: Arrascaeta, Danilo, Gerson, Wesley e Plata.

Próximo jogo - A delegação rubro-negra deixa a Venezuela na manhã desta sexta e viaja direto para Salvador (BA), onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Flamengo teve o controle do jogo no primeiro tempo, mas faltou ímpeto e criatividade de para chegar ao gol. O time teve até duas boas chances, ambas com Luiz Araújo, mas esteve muito aquém daquele futebol que o torcedor se acostumou a ver sob o comando do técnico Filipe Luís.

No segundo tempo, o treinador percebeu que a aposta com quatro pontas não deu certo e, logo no início, fez substituições em atacado, colocando Juninho, Allan e Alex Sandro. O time, imediatamente, melhorou e chegou ao gol dois minutos depois, com Juninho. A equipe seguiu mantendo o controle, mas levou sustos desnecessários nos acréscimos.

Gols e lances

Luiz Araújo perde gols no 1º tempo - Luiz Araújo teve duas chances de abrir o placar na etapa inicial, uma aos dez, onde chutou cruzado e a bola saiu para fora, e a outra aos 26, quando saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou em cima de Camargo.

Gol do Flamengo! - O Flamengo chegou ao gol imediatamente após as alterações. Após cruzamento da esquerda, Bruno Henrique desviou de cabeça e Juninho — que havia acabado de entrar — escorou de peito para o fundo da rede.

DEPORTIVO TÁCHIRA 0 x 1 FLAMENGO

Local: Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela

Data e hora: 3 de abril de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Competição: Copa Libertadores (fase de grupos)

Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

Auxiliares: Jose Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)

VAR: Wilfredo Campos (Bolívia)

Cartões amarelos: Rosales, Cova, Camacho, Maidana, Requena (TAC); Léo Pereira (FLA)

Gol: Juninho, aos 12 minutos do segundo tempo (FLA)

Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Rosales, Vivas, Maidana e Camacho; Requena, Tamiche (Ortíz), Cova (Cano), Carlos Sosa (Castillo), Saggimo e Bryan Castillo (Balza). Técnico: Edgar Perez Greco.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz (Allan), Luiz Araújo, Michael (Juninho), Cebolinha (João Victor) e Bruno Henrique (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.