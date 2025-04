Cerro Largo e Defensa y Justicia empatam sem gols pelo grupo do Vitória na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Defensa y Justicia visitou o Cerro Largo no Estádio Centenario e empatou sem gols.

Com este resultado, os times somaram um ponto e desperdiçaram a oportunidade de assumir a liderança do Grupo B, que tem o Vitória como um dos integrantes. O time brasileiro ficou no empate com a Universidad Católica, na noite da última quarta-feira. Assim, as quatro equipes terminaram a primeira rodada com a mesma pontuação.

O Defensa y Justicia retorna aos gramados contra o Argentinos Junior, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino. A partida acontece no Estádio Diego Armando Maradona, às 20h15 (de Brasília). No mesmo dia, mas pela décima rodada do Campeonato Uruguaio, o Cerro Largo encara o Nacional. A bola rola às 17h30, no Estádio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla.

Veja outros resultados desta quinta-feira pela Sul-Americana:

San José 1 x 1 Unión Española

Puerto Cabello 2 x 2 Lanús