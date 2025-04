Torcedor do Sporting Cristal é flagrado fazendo gesto racista para a torcida do Palmeiras no Peru

Mais um caso de racismo foi flagrado em jogo da Libertadores envolvendo time brasileiro. Dessa vez, nesta quinta-feira, um torcedor do Sporting Cristal foi visto fazendo gesto racista em direção ao setor que abrigava torcedores do Palmeiras, no Estádio Nacional, do Peru, em Lima, após o confronto entre as equipes.

O Verdão saiu vencedor do duelo, por 3 a 2, com gols de Estêvão, Piquerez e Richard Ríos. Com o resultado, o time de Abel Ferreira fica na vice-liderança do Grupo H, com três pontos.

No vídeo, publicado no perfil do torcedor Rodrigo Wirth, é possível ver um torcedor do time peruano imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras.

Este é mais um episódio de racismo em jogos de clubes brasileiros no América do Sul. Na última quarta-feira, um torcedor do Talleres também foi flagrado fazendo gestos racistas para a torcida do São Paulo, que venceu os argentinos por 1 a 0, em Córdoba.

Recentemente, o assunto ganhou ainda força com o caso Luighi, atacante do Palmeiras, na Libertadores sub-20. O garoto foi alvo de ofensas racistas na vitória alviverde de 3 a 0 contra o Cerro Porteño, e chorou ao denunciar o crime em entrevista. O clube paraguaio foi multado em 50 mil dólares, punição que foi considerada branda e criticada pelo Verdão.

Na última semana, a Conmebol criou uma força-tarefa para encontrar formas de erradicar o racismo, a discriminação e a violência no futebol sul-americano. A organização é liderada pelo ex-atacante brasileiro Ronaldo Nazário, pela ex-secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, e por Sergio Marchi, presidente da FIFpro.

A força-tarefa também incluirá outras estrelas do futebol sul-americano e especialistas jurídicos. A Conmebol prometeu que a missão da equipe será formular políticas eficazes e estabelecer mecanismos de prevenção e sanção que contribuam para combater o racismo e a violência.