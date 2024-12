Prochazka mantém sonho de voltar ao topo dos meio-pesados após duas derrotas para Poatan

No dia 18 de janeiro, na Califórnia (EUA), Jiri Prochazka visa voltar ao caminho das vitórias no UFC contra Jamahal Hill e, mais do que isso, apagar a impressão deixada em sua última luta. Em junho, em Las Vegas (EUA), o tcheco enfrentou Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg), e foi nocauteado novamente. E o duro revés parece ter motivado 'Denisa' a provar seu valor como um lutador de elite da categoria.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Prochazka mostrou confiança em seu nível de habilidade e admitiu estar interessado em encarar o algoz não só por ele ter o título da divisão. No UFC, o tcheco sofreu nas mãos do renomado striker, com a revanche sendo traumática. Se no primeiro encontro, realizado em 2023, Jiri perdeu em um duelo equilibrado, no segundo, o atleta, com pouco tempo de preparação (assim como Poatan), foi castigado nos dois rounds.

Inclusive, parte dos fãs criticou Jiri pela performance e cravou que ele nunca venceria Poatan no UFC. Como já admitiu que deixou a desejar em ação, o atleta garantiu ter corrigido os erros que lhe custaram a luta e capacidade de retomar o título do peso. Portanto, caso passe por Hill, o tcheco visa mostrar que, ao aprimorar suas habilidades e tendo um camp de treinamento completo, pode superar o carrasco e voltar a ser campeão da categoria.

"Tirei o melhor disso. Não foi muito sobre a performance, mas sobre a preparação para a luta. Tive que mudar muitas coisas. Aqui estou, pronto para a próxima luta. Ganhando ou perdendo, sempre há a chance de tirar o melhor de cada luta. Talvez eu pareça louco, mas estou trabalhando para me tornar campeão de novo. O campeão é Alex e, agora, estou focando no que está diante de mim. Qual é o próximo passo? É Hill. Em seguida, veremos quem será o campeão. Se for Alex, se houver perguntas sobre a luta contra Alex, isso será para mim, a luta pela minha vida", declarou o atleta.

Registro de Prochazka no MMA

Jiri Prochazka, de 32 anos, é um dos meio-pesados mais perigosos do MMA. O tcheco iniciou sua trajetória no esporte em 2012, estreou no UFC em 2020 e se tornou campeão da categoria em 2022. Na modalidade, 'Denisa' construiu um cartel composto por 30 vitórias, sendo 29 pela via rápida (26 por nocaute e três por finalização), cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Aleksandar Rakic, Bruno Cappelozza, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Muhammed 'King Mo' Lawal, Vadim Nemkov e Volkan Oezdemir.