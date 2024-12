Em jogo de quatro gols, Aston Villa e Brighton empatam pelo Inglês

Nesta segunda-feira, Aston Villa e Brighton protagonizaram um grande duelo pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes empataram em 2 a 2, no estádio Villa Park, em Birmingham. Watkins e Rogers marcaram para os donos da casa, enquanto Adingra e Lamptey fizeram para os visitantes.

Ambos os times estão no meio da tabela do Inglês. O Aston Villa ocupa a nona colocação, com 29 pontos, enquanto o Brighton é o décimo colocado, com duas unidades a menos.

O Aston Villa volta a campo no sábado, contra o Leicester, novamente pelo Inglês. O Brighton enfrenta o Arsenal no mesmo dia, também pelo torneio por pontos corridos.

Apesar de jogar fora de casa, o Brighton se impôs e abriu o placar da partida. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o brasileiro João Pedro recebeu lançamento na área, mas perdeu a bola. Contudo, Adingra ficou com a sobra, limpou a marcação e bateu para o fundo das redes.

O Aston Villa deixou tudo igual aos 36. Seis minutos antes do tento, João Pedro tentou afastar a bola da grande área e acertou Watkins. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo próprio Watkins.

Os donos da casa voltaram ligados para a segunda etapa e, logo no primeiro minuto, viraram o jogo. Watkins deu bom lançamento para Rogers, que matou a bola no peito e bateu cruzado, sem chances para o goleiro.

Contudo, o Brighton não desistiu e deixou tudo igual mais uma vez. Aos 35 minutos, a equipe construiu levou a bola do lado esquerdo para o direito, onde estava Minamino. O japonês invadiu a área e passou para João Pedro, que deixou para Lamptey. O zagueiro bateu de primeira no canto de Dibu Martínez.