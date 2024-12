Thuram faz dois, mas Juventus cede empate à Fiorentina pelo Italiano

A Juventus empatou com a Fiorentina por 2 a 2, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, neste domingo, no Allianz Stadium. Os gols da equipe da casa foram marcados por Thuram, enquanto Moise Kean e Sottil fizeram para os visitantes.

Com o resultado, a Juventus segue na sexta posição da tabela e está invicta, com 32 pontos. Já a Fiorentina aparece na quinta colocação, também com 32.

A Juventus volta a campo nesta sexta-feira, contra o Milan, pela semifinal da Supercopa da Itália. A bola rola às 16h (de Brasília), no Al-Awwal Park, na Arábia Saudita. Por sua vez, a Fiorentina enfrenta o Napoli, no Estádio Artemio Franchi, em duelo válido pela 19ª rodada do Italiano, às 14h de sábado.

O Jogo

Aos 19 minutos da primeira etapa, Thuram recebeu na intermediária do campo de ataque, saiu em disparada e bateu no canto direito do goleiro, inaugurando o placar.

A Fiorentina chegou ao gol de empate aos 37. Adli cruzou pela esquerda para Moise Kean, que cabeceou para o fundo das redes.

Já aos três do segundo tempo, Koopmeiners deu um passe para Thuram, que finalizou cruzado, marcando o segundo gol da Juventus.

Aos 43, após bate rebate na pequena área, a bola sobrou para Sottil. O camisa 7 da Fiorentina pegou de primeira e mandou a bola no ângulo direito, dando números finais a partida.