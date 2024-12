Com grupo alternativo, Flamengo segue preparação para estreia no Carioca

Na manhã deste sábado, o elenco alternativo do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu e seguiu sua preparação para a estreia do Campeonato Carioca, que ocorre no sábado (11/01), quando recebe o Boavista, na Arena Batistão, em Aracaju. O confronto ainda não tem horário definido.

Nas primeiras rodadas do estadual, o Rubro-Negro será representado por vários jogadores do sub-20 e comandado por Cléber dos Santos, treinador da categoria.

O atacante Carlinhos, o meio-campista Lorran, o zagueiro Cleiton e o goleiro Dyogo Alves são jogadores do elenco profissional que permaneceram no Brasil para a disputa do Carioca, uma vez que receberam férias de forma antecipada. Já os demais atletas do time principal se reapresentarão apenas no dia oito de janeiro.

Preparação para o CARIOCA segue firme! ?: Marcelo Cortes / CRF#VamosFlamengo pic.twitter.com/avOGn3Bkgl ? Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024

Além deles, o zagueiro Pablo, que havia sido emprestado ao Botafogo no início deste ano e entrou em campo apenas uma vez no período, retorna ao Rubro-Negro, com quem tem contrato válido até o final de 2025.

O elenco profissional do Flamengo fará a primeira parte de sua pré-temporada em Gainesville, na Florida, e treinará nas instalações atléticas de uma grande universidade da Flórida, reconhecida por sua excelência acadêmica e forte nível esportivo, contando com uma infraestrutura de alto nível para treinamentos.

Após isso, o Flamengo descerá para Miami, no sul da Flórida, para enfrentar o São Paulo em jogo amistoso. Esta, portanto, será a terceira vez do Rubro Negro no torneio da Flórida Cup, o FC Series, que celebrará em janeiro os dez anos de sua primeira edição.