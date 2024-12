Confira o sentimento dos inscritos para a 99ª edição da São Silvestre

Nesta sexta-feira, na Bienal do Parque Ibirapuera, a Expo São Silvestre abriu suas portas para o primeiro dia de entrega dos kits para a 99ª Corrida Internacional de São Silvestre. Em entrevista à Gazeta Esportiva, alguns inscritos revelaram o que estão sentindo alguns dias antes da corrida.

Walmir, de 60 anos, afirmou que a São Silvestre foi sua porta de entrada para o mundo das corridas.

"Eu participo desde 2004, ou seja, 20 anos já, e eu comecei a praticar corrida com o intuito de participar de uma São Silvestre. Então ela me abriu portas para outras corridas e não parei mais, ela foi minha porta de entrada", disse.

"O sentimento é de fechar o ano como se fosse a cereja do bolo. Nós corremos tanto o ano inteiro, e agora tem a São Silvestre, uma corrida festiva. A expectativa é de coroar o ano com uma festa", completou.

Além da entrega de kits, o espaço de 7.000 m² do Pavilhão Ciccillo Matarazzo abrigou mais de 30 estandes com ativações, exposições e vendas de diversas marcas esportivas. Neste ano, o destaque é para os produtos oficialmente licenciados da Prova.

(Foto/Reprodução)

Outro experiente na prova é José Rodrigues, de 60 anos. Ele, que estava doente na edição do ano passado, se recuperou e afirmou estar pronto para sua oitava São Silvestre.

"É a oitava vez que eu participo. Minha primeira vez foi em 1983, e desde então eu venho em uma grande progressão. Ano passado eu estava doente, mas me recuperei e já estou aqui novamente", falou.

"Agora é chegar no dia, começar devagar mesmo, conforme a minha idade, e sair com o sentimento de missão cumprida", concluiu.

Já Marcelo, de 48 anos, que veio de Mogi das Cruzes para participar de sua primeira São Silvestre, disse que gostou muito do kit.

"Sou de Mogi das Cruzes, e vim para cá para correr. Eu corro há oito anos, mas é a primeira vez que vou participar da São Silvestre. Eu sempre assisti pela televisão, é um momento de festa, e no fim dos últimos anos eu sempre estava trabalhando, mas agora estou de férias e vi que era hora de participar", afirmou.

"Gostei muito do kit. Não sou muito de usar as camisas da corrida no dia, mas quero usar essa. Para pegar o kit também foi muito tranquilo, muito bem organizado, e espero que essa organização se mantenha no dia 31", disse.

Por fim, Robson Jacinto, participante desde 2005, elogiou os estandes e afirmou que irá participar novamente fantasiado.

"Eu participo desde 2005, e sempre fantasiado. Os stands este ano estão muito bons, muito bem organizados", comentou.

"Eu espero muita diversão, vou correr a São Silvestre para me divertir. A cada ano que passa, a São Silvestre consegue superar nossas expectativas. Estou muito ansioso também para a do ano que vem, já que vai ser a 100ª edição", finalizou.

Para os mais de 37.500 inscritos, a retirada dos kits segue até o dia 30 de dezembro, das 9h às 18h (de Brasília). Nos dias 27 (hoje), 28 e 29, o horário é das 9h às 20h.

O atleta deve apresentar um documento original com foto e o protocolo de confirmação enviado por e-mail. Se a retirada for feita por um terceiro, é necessário apresentar uma cópia do documento do corredor, além da própria identificação.