City: Guardiola esgarçou relações e pecou ao liberar jovens, diz Juca

A liberação dos atacantes Cole Palmer e Julián Álvarez foi um dos grandes erros de Guardiola que também pode explicar a má fase do time, opinou Juca Kfouri, no Posse de Bola, nesta sexta (27).

Para o colunista, o comandante espanhol também passa por problemas de relacionamento no clube, que chegou a treze jogos com apenas uma vitória.

O Guardiola esgarçou o relacionamento - não se trata de estar sendo sabotado, mas não consegue mais. O relacionamento chegou ao fim. Um casamento que deu certo para chuchu e que uma hora não deu certo mais, perdeu a atração. Com esses pecados: ele deixou saírem dois atacantes absolutamente jovens e promissores que um time como o City, rico, não poderia ter deixado sair, e que estão brilhando nos times onde estão: o Palmer [no Chelsea] e o Álvarez [no Atlético de Madri].

Juca Kfouri

O Manchester City de Guardiola tem apenas uma vitória em 13 jogos após o empate contra o Everton Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images/Arte UOL

Palmeiras: Matheus Pereira por R$160 mi é dinheiro rasgado, diz Lavieri

O setor de criação de jogadas em que atua o cruzeirense Matheus Pereira não é onde o Palmeiras mais precisa de reforços, opinou Danilo Lavieri.

Se o Palmeiras pudesse gastar esse valor em um jogador, para mim, não seria no Matheus Pereira, seria em um camisa 9. [...] Seria uma loucura e dinheiro rasgado em relação ao que o Palmeiras precisa neste momento.

Danilo Lavieri

Mauro Cezar: Oscar é contratação também motivada por vaidade de dirigente

Um contrato longo demais e uma apresentação inusitada demonstram a vaidade de Julio Casares, presidente do São Paulo, na contratação de Oscar, afirmou Mauro Cezar Pereira.

O presidente do São Paulo [Julio Casares] é contaminado pela vaidade. Contrata o James Rodríguez e desfila com ele pelo aeroporto - vaidade. Contrata o Oscar por três longos anos, com 33 anos, jogando na China. Ninguém questiona a duração do contrato. [...] Quem apresenta o jogador para a torcida oficialmente? O presidente. Não é a conta do clube, que tem o patrocinador que ajudará a pagar o salário - vaidade.

Mauro Cezar

