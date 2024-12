Último título do Inter no Brasileirão completa 45 anos

O Internacional usou as redes sociais para relembrar o título do Campeonato Brasileiro de 1979. No dia 23 de dezembro, o Colorado garantia a conquista com a vitória sobre o Vasco por 2 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os gols dos gaúchos foram marcados por Jair e Falcão.

"Há 45 anos, o Clube do Povo escrevia uma das páginas mais gloriosas da sua história!", exaltou o Colorado, que destacou o brilho daquela campanha.

"Em 1979, o Inter conquistava o tricampeonato brasileiro de forma invicta - um feito que permanece inigualado até hoje. Com 16 vitórias, 7 empates e nenhuma derrota, o Colorado superou o Vasco na final em dois confrontos e levantou a taça!", completou.

Além disso, o Internacional apontou os personagens fundamentais do título. "O time comandado por Ênio Andrade, com lendas como Benitez, Falcão, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio, eternizou seu nome na história do futebol", encerrou o clube gaúcho.

Para o torcedor do Inter, o aniversário da conquista também é um momento de reflexão e até de tristeza. Afinal, há 45 anos o Colorado não vence o Brasileirão - além de 1979, o clube venceu a competição em 1975 e 1976.