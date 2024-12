Botafogo anuncia saída do diretor de futebol Pedro Martins, que deve ir ao Santos

O Botafogo oficializou na manhã desta segunda-feira a saída de Pedro Martins, que ocupava o cargo de diretor de futebol do Glorioso desde julho de 2024. Em nota, o clube afirmou que o dirigente deve seguir novos desafios na carreira. O destino do profissional deve ser o Santos, onde atuará como CEO.

"Pedro Martins não é mais o Diretor de Futebol do Botafogo. O executivo deixa o Clube para seguir novos desafios em sua carreira. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Martins foi peça importante na liderança do sucesso esportivo do Botafogo neste ano histórico que foi 2024. O Clube agradece o profissional pelos relevantes serviços prestados e deseja muito sucesso em seus futuros projetos", diz a publicação do Botafogo em seu perfil oficial no X.

Pedro Martins não é mais o Diretor de Futebol do... pic.twitter.com/2vtB4X2Bdt ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 23, 2024

Pedro Martins ficou por apenas seis meses no cargo de diretor de futebol do Botafogo. O profissional chegou em julho, um mês depois de deixar o Vasco. Assim, o dirigente participou do ano mágico do Fogão, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.

Além das passagens por Vasco e Botafogo, Pedro Martins também passou pelo Cruzeiro. De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o dirigente gostou de um projeto de modernização do Santos. Como CEO, ele teria um cargo mais importante do que exerce atualmente no Glorioso.